logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Fotogalería

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Portugal sería rival de México para reinaugurar el Azteca

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 02:34 p.m.
A
Portugal sería rival de México para reinaugurar el Azteca

La reinauguración del Estadio Azteca tendría un invitado de honor, digno de las estrellas que han hecho historia en el recinto.
De acuerdo con Claro Sports, el Coloso de Santa Úrsula abrirá sus puertas para recibir a Cristiano Ronaldo y a la Selección de Portugal para enfrentar a México, de cara al Mundial 2026.
El equipo mexicano y el combinado lusitano serían los encargados de la reinauguración del hoy llamado Estadio Banorte; la fecha aún no se confirma, pero todo parece indicar que se jugaría en marzo.
La Selección de España, quien ya jugó en la Ciudad de México en 2010, era otro equipo que sonaba para la importante fecha, pero todo parece indicar que el acuerdo se ha cerrado con Portugal.
Cristiano Ronaldo, que nunca ha jugado en México, se sumaría a los nombres de los astros que han pisado el césped del terreno de juego, tales como Diego Armando Maradona, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Andrés Iniesta, entre otros.
Ronaldo, de 41 años para 2026, apunta a jugar su sexta Copa del Mundo, algo que también busca hacer el argentino Lionel Messi.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Portugal sería rival de México para reinaugurar el Azteca
Portugal sería rival de México para reinaugurar el Azteca

Portugal sería rival de México para reinaugurar el Azteca

SLP

El Universal

Alcaraz llega a semifinales
Alcaraz llega a semifinales

Alcaraz llega a semifinales

SLP

AP

Venció al checo Lehecka realizando algunos tiros espectaculares

Cordero y Hernández recuperan la corona
Cordero y Hernández recuperan la corona

Cordero y Hernández recuperan la corona

SLP

Romario Ventura

Se proclaman campeones de NACAM, pese a dificultades en el Rally Sierra Juárez

Presentan el Medio Maratón Universitario
Presentan el Medio Maratón Universitario

Presentan el Medio Maratón Universitario

SLP

Romario Ventura