Presentan el Medio Maratón Universitario

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentó este martes la edición número 42 de su tradicional Medio Maratón Universitario, que este año vivirá un momento histórico al realizarse de manera simultánea en San Luis Potosí capital, Ciudad Valles y Matehuala el próximo domingo 28 de septiembre.

La edición 2025 se correrá bajo el lema “Extiende tus alas”. En la capital potosina se contemplan rutas de 21, 10 y 5 kilómetros, con salidas desde el Centro Histórico: a las 6:30 horas el medio maratón, a las 6:45 los 10K y a las 7:00 los 5K. La meta de las distancias de 21K y 10K estará ubicada frente al Edificio Central, mientras que la prueba recreativa de 5K concluirá frente a las instalaciones de Banorte en avenida Venustiano Carranza.

El registro permanecerá abierto hasta el 12 de septiembre o hasta agotar inscripciones que se puede realizar en línea a través del sitio: el sitio mediomaraton.uaslp.mx o de forma presencial en la Unidad Deportiva Universitaria (UDU), de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, y en Unimanía, sucursal Zona Universitaria Poniente, ubicada en Niño Artillero 140, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Mientras que, para quienes quieran inscribirse a la edición que se realizará en la región Altiplano (10K y 5K) el sitio es https://mmu-altiplano.uaslp.mx/, así como en las instalaciones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano (UAMRA). Para las carreras de Ciudad Valles (10K y 5K) se habilitó el sitio https://mmu-huasteca.uaslp.mx/ para inscripciones en línea, mientras que de manera presencial lo podrán hacer en oficinas de la Secretaría de Planeación de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca (FEPZH), de 7:30 horas a 15:00 horas.

