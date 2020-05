Positivo por Covid-19 en Chivas no habría sido por indisciplina

Este viernes, el Guadalajara hizo oficial mediante un comunicado de prensa que un elemento del primer equipo arrojó un resultado positivo en las pruebas médicas realizadas esta semana en Verde Valle, para la detección de Covid-19.

En conferencia de prensa virtual, Ricardo Peláez, Director Deportivo del Rebaño, afirmó que el contagio no se debió necesariamente por una indisciplina y que mantendrán la misma línea de trabajo que han llevado a cabo hasta este momento. "Se hicieron pruebas médicas, salió un caso positivo, ya hablamos con el jugador, no es necesariamente por una indisciplina. Hemos estado en todos los entrenamientos, siguiendo lo que podemos controlar, hemos estado muy atentos con los nutriólogos, cuidando el sueño y por supuesto dándole seguimiento al trabajo, estamos tranquilos, estamos trabajando muy bien".

En el Guadalajara Peláez no cambiara la forma de trabajo y prioriza la disciplina por encima, incluso, de los logros deportivos, siguiendo la metodología implementada a lo largo del ya cancelado Clausura 2020. "Por encima de los resultados deportivos, por encima de los logros privilegiemos más con la conformación del plantel la disciplina que los logros deportivos, jugadores de 24 horas. Ha habido por ahí algunos detalles y ha habido sanciones. Aquí todos tenemos una responsabilidad. La disciplina es un compromiso que tenemos todos firmados", afirmó el directivo.