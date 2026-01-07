logo pulso
Potosina destaca en ´Mi Sueño Olímpico´

Por Romario Ventura

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Potosina destaca en ´Mi Sueño Olímpico´

En las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano se llevó a cabo la final nacional del programa "Mi Sueño Olímpico", certamen que reúne a los mejores talentos deportivos infantiles y juveniles del país, con el objetivo de impulsar y proyectar a las futuras promesas del deporte mexicano.

Dentro de esta importante justa nacional destacó la participación de la potosina Abril Otero Martínez, jugadora de baloncesto de tan solo 12 años de edad, quien representó con orgullo a San Luis Potosí. La joven basquetbolista logró colocarse entre las 12 seleccionadas nacionales que integraron el equipo G03, tras superar dos exigentes concentraciones previas realizadas en la ciudad de Saltillo, cumpliendo así uno de los principales objetivos del programa: acercar a los jóvenes atletas a su sueño olímpico.

Abril Otero formó parte de la Región 3, integrada por los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, conjunto que mostró un alto nivel competitivo durante todo el torneo. Gracias a su desempeño colectivo y entrega en la cancha, la región consiguió un meritorio tercer lugar a nivel nacional, consolidándose como una de las más fuertes del certamen.

La destacada actuación de la joven potosina es motivo de orgullo y reconocimiento, al perfilarse como una de las nuevas promesas del baloncesto nacional.

