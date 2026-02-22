Potosinas se coronan en el beisbol varonil
Las jugadoras infantiles potosinas Luna Pérez Palacios y Caty Aranda volvieron a destacar en el diamante al proclamarse campeonas con el equipo Chamulas varonil dentro de la Copa Mineritos, celebrada en Villa de la Paz, municipio reconocido como la capital del beisbol potosino.
Ambas peloteras fueron convocadas por la directiva de Chamulas para reforzar al equipo en este torneo de carácter nacional, cumpliendo con creces la encomienda. Luna, en la posición de lanzadora, y Caty, como receptora, aportaron talento, disciplina y determinación para contribuir al campeonato.
El desempeño de las niñas no solo fue clave en lo deportivo, sino también significativo en lo social, al integrarse a un equipo varonil y demostrar que el talento no distingue género, sentando un precedente importante en el beisbol formativo.
La actividad para ambas continuará este mes de febrero, cuando participen en el Torneo Nacional "Una Copa Muy Especial", certamen que reunirá a jugadoras infantiles de todo el país y que representa una vitrina importante para el crecimiento del beisbol femenil.
Además, Luna Pérez y Caty Aranda forman parte de la selección de Tamaulipas en softbol, consolidando su proyección deportiva en tierras tuneras. Con una intensa preparación y un calendario cargado de competencias, las jóvenes atletas se alistan para un 2026 lleno de torneos, aprendizajes y nuevas conquistas en el terreno de juego.
