Potosino con exitoso regreso a las pistas

Con altas temperaturas, intensa humedad y una gran entrada en el Autódromo Emerson Fittipaldi, se disputó la fecha inaugural del serial Súper Copa, donde el piloto potosino Javier Campos tuvo un regreso destacado al quedarse con el tercer lugar del podio.

Campos volvió a la competencia en gran forma, mostrando ritmo y consistencia a lo largo de la carrera pese a las complicadas condiciones climáticas. El trabajo del equipo Anvi Motorsport fue clave para que el monoplaza mantuviera un buen rendimiento durante toda la competencia.

"Muy contento con el resultado, mi equipo Anvi Motorsport me dio un gran auto, se degradó muy poco a pesar del calor, fue una carrera muy divertida, aunque las amarillas nos cortaron un poco el ritmo. Gracias por todo el apoyo, empezamos bien y vamos por otro gran resultado a Chiapas", expresó el piloto tras subir al podio.

La segunda fecha del campeonato está próxima a celebrarse en el trazado interno del Súper Óvalo Chiapas, donde el serial hará su primera aparición en tierras chiapanecas en el marco de la segunda cita puntuable de la temporada.

Con este sólido inicio, Javier Campos se perfila como uno de los protagonistas del campeonato, apuntando a mantener el buen paso y seguir sumando puntos en la lucha por los primeros lugares del serial.