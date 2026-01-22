Potosino Emiliano Muñoz se integra al Atlético de Madrid

El delantero potosino Emiliano Muñoz, de 16 años, se incorporará a las fuerzas básicas del Atlético de Madrid, luego de su proceso formativo en el Atlético San Luis.

La información fue confirmada por el periodista Yeudiel Pacheco, de Fox Sports México. De acuerdo con lo reportado, el movimiento se facilitó por la relación institucional entre ambos clubes —que pertenecen al mismo grupo propietario— y porque el jugador cuenta con pasaporte español, condición que permite su incorporación al futbol europeo a esa edad.

Muñoz registró 25 goles en 47 partidos con categorías inferiores del Atlético San Luis y tuvo participación en divisiones superiores a su rango, como Sub-17 y Sub-19, pese a pertenecer a la Sub-15. El seguimiento del club español comenzó desde noviembre de 2024, cuando el delantero participó en un campamento de dos semanas con el Atlético de Madrid.

En octubre de 2025, el propio Atlético San Luis informó que Muñoz fue convocado a la Selección Mexicana Sub-15 para una gira internacional por España, donde el representativo nacional disputó encuentros amistosos ante Arabia Saudita, Polonia y Noruega. En ese periodo, el club destacó que el atacante potosino acumulaba más de 1,100 minutos de juego y cinco goles entre las categorías Sub-17 y Sub-19 durante el Apertura 2025.

Además, el jugador dejó registros relevantes en torneos internacionales juveniles, como la MAD Cup, celebrada en España, donde marcó 18 goles en ocho partidos, actuación que reforzó el interés del club madrileño.

El delantero también ha sido parte de procesos previos de la Selección Mexicana Sub-15. Con su llegada al Atlético de Madrid, iniciaría una nueva etapa de formación en el futbol europeo dentro de una de las canteras más competitivas de España.