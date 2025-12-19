Potosino irá a visorías del América en Coapa

El juvenil futbolista potosino Santiago Andrés Gaytán Amador fue uno de los jugadores seleccionados durante las recientes visorías del Club América, realizadas bajo la supervisión del profesor Ricardo Ochoa en la Unidad Deportiva "21 de Marzo", en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

De igual manera, se destacó el trabajo y la visión de Juan Antonio "Pinga" Salazar, director de Cefor Promotora San Luis, quien continúa demostrando su compromiso con el impulso al deporte y, en especial, con el crecimiento del futbolista potosino, al generar espacios que les permitan acercarse al sueño de integrarse a clubes de gran nivel, tanto a nivel nacional como internacional.

Tras ser elegido en esta primera etapa, el mediocampista de contención y volante ofensivo Santiago Andrés Gaytán Amador acudió a las instalaciones de Coapa, donde superó con éxito los distintos filtros de evaluación. Actualmente, el joven jugador se encuentra a la espera del llamado del profesor Ricardo Ochoa para participar en los últimos filtros del proceso de selección.

Por su parte, el entrenador y visor del Club América, Ricardo Ochoa, se mostró gratamente sorprendido por el talento futbolístico que existe en San Luis Potosí. Destacó que, además de Santiago Gaytán, más de 12 jugadores potosinos se mantienen a la expectativa de ser convocados en enero próximo, con la ilusión de ganarse un lugar en las fuerzas básicas del conjunto azulcrema.

