Potosino jugará en Correcaminos UAT

El futbolista potosino Matías Díaz Morán continúa dando pasos firmes en su carrera dentro del balompié profesional mexicano, luego de ser incluido para la temporada 2026 en el plantel de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), equipo que participa en la Segunda División Premier, reflejo del crecimiento y la constancia que ha mostrado a lo largo de su proceso deportivo.

Originario de la capital de San Luis Potosí, Díaz Morán se ha desempeñado como delantero, posición en la que ha destacado por su movilidad, entrega y olfato goleador, cualidades que le han permitido consolidarse como un elemento competitivo dentro de las categorías formativas y profesionales.

"Me siento muy agradecido por la oportunidad con Correcaminos. Sé que es un paso importante en mi carrera y voy a darlo todo para seguir creciendo como jugador. Mi meta es seguir trabajando, aprovechar cada minuto en la cancha y algún día poder llegar a Primera División", expresó el futbolista.

Durante su etapa de formación militó en distintos equipos locales, hasta que en 2019 se integró a Potosinos Futbol Club, institución en la que permaneció hasta 2024, periodo en el que tuvo una participación relevante y aportó de manera constante al conjunto, lo que fortaleció su proyección dentro del fútbol nacional.

Su desempeño lo llevó a ser considerado en torneos de alto nivel como la Copa Promesas 2024–2025 y el Torneo del Sol 2025, competencias que sirvieron como un importante escaparate para mostrar su calidad y potencial, atrayendo la atención de visores y clubes del circuito profesional.

Posteriormente, Matías Díaz Morán se incorporó a Correcaminos de Tamaulipas, donde ha continuado con su proceso formativo y competitivo dentro de la Segunda División Premier, enfrentando nuevos retos y elevando su nivel de juego en un entorno de mayor exigencia.