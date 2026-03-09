Potosinos FC de capa caída

El Potosinos Futbol Club sufrió una derrota por marcador de 1-0 frente al Club Deportivo Irapuato, en duelo correspondiente a la jornada 24 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado, el conjunto guanajuatense llegó a 44 puntos para mantenerse en los primeros puestos de su grupo, mientras que el equipo potosino permanece en la décima posición de la clasificación con 27 unidades.

El encuentro se disputó en el campo Fertijoaquín, ubicado en Estación Joaquín, donde ambos equipos protagonizaron un partido intenso en la lucha por el control del balón. Desde el inicio, el cuadro local intentó aprovechar su condición de anfitrión y presionó constantemente el arco rival, aunque la defensa potosina respondió de buena manera durante los primeros minutos.

Después de media hora de juego, el marcador permanecía sin movimiento debido al orden defensivo del conjunto visitante. Sin embargo, al minuto 36 el delantero Juan Solorio aprovechó una desatención en la zaga potosina para marcar el único gol del partido y darle la ventaja al equipo fresero antes del descanso.

Para la segunda mitad, el duelo se tornó más intenso y por momentos ríspido debido a la gran cantidad de faltas en el mediocampo, lo que dificultó que alguno de los dos equipos lograra imponer un juego fluido. A pesar de ello, ambos conjuntos buscaron constantemente la portería rival. El Potosinos FC, dirigido por el entrenador César Silva Garduño, intentó reaccionar y generó algunas oportunidades frente al arco fresero, aunque no logró concretarlas, lo que derivó en su quinta derrota consecutiva en el torneo.

Tras este resultado, el conjunto potosino continuará su preparación de cara a su siguiente compromiso, programado para el sábado 14 de marzo, cuando reciba al equipo de Jaral del Progreso en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos a las 16:00 horas.