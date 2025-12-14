Potosinos suben al podio en el Mundial

Con destacada participación potosina concluyó el XXXVI Campeonato Mundial Juvenil de Raquetbol, celebrado en República Dominicana, donde únicamente dos representantes de San Luis Potosí disputaron finales durante la última jornada del certamen, dejando un balance positivo para México en la competencia internacional.

La actividad matutina tuvo como protagonista a Santiago Castillo, quien enfrentó al boliviano Alfredo Borja en la final de la categoría 16 y menores, modalidad singles varonil. Tras un intenso encuentro, el potosino cayó por 3 sets a 1, con parciales de 11-5, 11-9, 6-11 y 11-4, resultado que le permitió adjudicarse la medalla de plata.

Más tarde, pasado el mediodía, el segundo potosino en entrar en acción fue Nicolás Galindo, quien hizo mancuerna con la chihuahuense Yanna Salazar en la final de 18 y menores, modalidad dobles mixtos. La dupla mexicana se impuso de manera contundente a los bolivianos Marco Mamani y Natalia Méndez por 3 sets a 0, con marcadores de 11-4, 12-10 y 11-2, logrando así la medalla de oro.

En cuanto a los seleccionados nacionales potosinos que consiguieron preseas en la denominada línea dorada (Gold), los resultados fueron los siguientes: Nicolás Galindo Vaquera, una medalla de oro en 18 y menores, modalidad dobles mixtos. Santiago Castillo Nava, dos medallas: plata en 16 y menores singles varonil y bronce en 16 y menores dobles varonil. Axel Sánchez Lara, dos medallas de bronce, en 16 y menores dobles varonil y 16 y menores dobles mixtos.

En la premiación por países dentro de la Copa Mundial, que abarca las categorías 21 y menores, 18 y menores y 16 y menores, los resultados fueron los siguientes: En la Copa Mundial Femenil, Bolivia se proclamó campeona con 1,472 puntos, seguida de México con 1,240 y Estados Unidos con 500 puntos.

En la Copa Mundial Varonil, el primer lugar también fue para Bolivia con 1,552 puntos, México ocupó la segunda posición con 1,200, seguido de Estados Unidos con 612 y Costa Rica con 570 puntos. En la Copa Mundial Combinados, Bolivia sumó 3,144 puntos para quedarse con el primer sitio, mientras que México fue segundo con 2,448, Estados Unidos tercero con 1,112 y Guatemala cuarto con 866 puntos.