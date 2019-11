Premier 12 "recorta" 20 mil dólares de los premios que ganó México

El Comité Organizador del Premier 12, el clasificatorio de beisbol a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dio marcha atrás sobre los premios en efectivo que había ganado la novena mexicana, que terminó en el tercer sitio del certamen, y les "recortó" 20 mil dólares.

En un inicio el Premier 12 asignó premios en dinero en efectivo por los diferentes logros que obtuvo la novena mexicana, al igual que el resto de los representativos. La novena mexicana obtuvo 500 mil dólares por terminar en el tercer sitio del torneo, 30 mil más por las tres victorias que obtuvo en la primera ronda, 20 mil adicionales por ganar su grupo en esa misma fase y 60 mil por los tres partidos que ganó en la Súper Ronda, para dar un total de 610 mil dólares. Un total de 11 millones 828 mil 462 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

El Comité Organizador, sin embargo, informó que la novena mexicana ganó 590 mil dólares en total, 20 mil dólares menos de lo que indicaban sus propios estatutos que fueron lanzados en una nota de prensa en su sitio web.

Para que el Premier 12 obtuviera los 590 mil dólares, omitió los 20 mil dólares que ganó la novena mexicana al ganar su grupo en la primera ronda, o bien, no contar los 20 mil dólares que ganó al derrotar a Estados Unidos en el juego por la medalla de bronce, que finalmente les dio el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Solo hubo dos novenas que obtuvieron más dinero en efectivo que México, las cuales fueron Japón, la campeona del certamen, que obtuvo un millón 610 mil dólares, mientras que la segunda fue la subcampeona Corea del Sur, que se adjudicó 840 mil dólares. En la nota de prensa, no dice en ningún momento que el partido por la medalla de bronce o ganar su grupo en la primera fase no contarán para los premios en efectivo.