Prensa panameña elogia a México y destroza a su selección

La historia la escriben los ganadores, pero los que perdieron también tienen su versión.

La derrota de Panamá 3-0 ante México hizo que las críticas de la prensa canalera arreciaran sobre su técnico Thomas Cristiansen, el hispano-danés que tiene poco menos de un año al frente del cuadro panameño.

Lo que más se le crítica al entrenador son los inventos que hizo en defensa y que nadie pudo detener a Diego Lainez y así lo dejan ver en sus comentarios en Twitter.

"PINTÓ LA CARA"

"Una 'Sub-23 de México' (con varios bichos) le pintó la cara a la Selección de Panamá de Thomas Christiansen. Mal el danés desde la pizarra. La actitud de algunos jugadores, pésima. Muchos no están para estos menesteres con la elástica escarlata. ¿Método europeo? No existe. Punto". José Miguel Dominguín de Chepe Bomba.

"ENTRENAMIENTO PÚBLICO"

"Un entrenamiento con público en Nashville para México. El equipo debe mejorar y mucho sino estamos camino al fracaso en Copa Oro. No se puede destacar NADA de una pobre Panamá hoy". Ángel Rodríguez de Cable Onda Sports.

MENOSPRECIO

"Ayer en Somoslasele y en Radio dije que no podíamos menospreciar a México por ser sub 23 y salir a inventar con una alineación, me dijeron de todo, después de los resultados es más fácil hablar, golpe de realidad, lo único que queda es seguir trabajando, se viene Copa Oro". Jhony Mosquera de Solos la Sele.

MEMO NI JUGÓ

"Creo que hoy podemos decir que por primera vez Panamá, no le calienta las manos al Arquero contrario y Memo Ochoa lo sabe". Antonin Aizpurua de Plena y Goles.

LAINEZ

"Descompuesto, sin ideas-, con la evolución defensa-ataque más lenta que pulga en alquitrán, con jugadores sin ac(p)titud y menos con compromiso, les quema la pelota y a Lainez nadie le quiere marcar, será el rival, temor al "Tri"...si se puede, somos más que eso". Gabriel Castillo de Dueños del Balón.