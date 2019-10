Preocupa a Martino falta de consistencia en accionar del Tri

Más allá de que le agradó el desempeño que tuvo la gente joven de la Selección Mexicana de Futbol, el técnico argentino Gerardo Martino aceptó que le preocupa la falta de consistencia que mostró en su accionar en el juego con Panamá.

"Me preocupa básicamente que nos alejemos de la forma de jugar en un primer tiempo bien jugado

"Siempre les digo a los futbolistas que más allá de los imponderables que tiene el juego, en este caso el empate sobre el final del primer tiempo en un desvío fortuito, no deben modificar la forma de jugar y lo que sentí es que pusimos en duda la forma de jugar del primer tiempo con lo que hicimos en el segundo", dijo.

En conferencia de prensa luego de la victoria de 3-1 sobre Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf, explicó que el verse emparejados en el marcador fue un duro golpe del cual les costó mucho salir.

"Preocupa que perdamos totalmente la forma y fue lo que perdimos en el segundo tiempo. Desordenarnos nos aleja del triunfo y no nos acerca, el gol nos afectó mucho, es la segunda vez que veo esto, nos sucedió con Argentina, les dije que no nos alejáramos de lo que hicimos en el primer tiempo que para mí fue muy bueno", apuntó.

Destacó el desempeño que tuvo José Juan Macías, sobre todo porque entró a la cancha en un momento complicado del duelo y fue capaz de acoplarse muy rápido.

"Entendimos que esta prueba de juntar gente de experiencia con jóvenes podría ser una buena opción y José lo que hace es aprovechar su oportunidad. Se acomodó rápido a un partido difícil porque cuando entró no manejábamos el partidos como lo habíamos hecho", externó.

Destacó además que este cotejo le ayudó a la gente con menor recorrido en el Tri, para que entienda cómo será la eliminatoria hacia la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Es el rival contra el que vamos a jugar eliminatoria, la incomodidad que pueda generar, como son los arbitrajes, estaría mintiendo si eso le sirve a (Carlos) Salcedo o a (Hirving) Lozano, no estaría en lo correcto, pero sí a los jóvenes, todo eso es un aprendizaje", declaró.

Por otra parte, para los juegos de noviembre, en el cierre de esta fase de la Liga de Naciones, explicó que cambiará a muchos jugadores respecto a los que llamó para estos dos juegos.

"No será la misma base, en su gran mayoría no van a repetir, serán suplidos por los que no vinieron para que su espera de cara a los juegos de marzo no sea tan larga", apuntó.

Sobre la lesión de Lozano, quien tuvo que salir de cambio, explicó que en primera instancia sólo fue el golpe y espera que no pase de ahí.