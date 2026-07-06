Preparan la Milla Elite Vitales Run XEM Construction

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Todo se encuentra listo para la celebración de la Milla Elite Vitales Run XEM Construction LLC 2026, una competencia de atletismo que reunirá a corredores de alto rendimiento y atletas amateurs el próximo sábado 29 de agosto, en la pista del Centro Cultural y Deportivo de la Huasteca, a partir de las 16:00 horas.

El evento busca impulsar el desarrollo del atletismo en la región al ofrecer pruebas para corredores élite y aficionados, además de una atractiva bolsa económica que premiará a los mejores exponentes de la jornada.

La prueba estelar será la Milla Elite, en la que podrán participar atletas que acrediten las marcas mínimas establecidas por la organización: menos de cinco minutos en 1,500 metros para la rama varonil y menos de seis minutos con 30 segundos para la rama femenil. En esta competencia se repartirá una bolsa de premios de 7 mil pesos al primer lugar, 5 mil pesos al segundo y 3 mil pesos al tercero, tanto en la rama varonil como en la femenil.

Asimismo, el programa contempla la prueba de 800 metros planos, donde los ganadores recibirán 3 mil pesos por el primer lugar y 2 mil pesos por el segundo, mientras que los terceros lugares serán premiados con un par de tenis deportivos en ambas ramas.

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Para los corredores amateurs también estarán disponibles las pruebas de 800 metros y milla, en las que no será necesario acreditar una marca mínima para participar, fomentando así la inclusión de atletas de diferentes niveles.

Además de la premiación económica, la organización entregará bonos especiales al mejor atleta de las zonas Huasteca y Media, así como un incentivo adicional para quienes establezcan una nueva marca dentro de la competencia.

Las inscripciones tienen un costo de 150 pesos, y los interesados podrán solicitar informes y realizar su registro a través del teléfono 481 101 5191.