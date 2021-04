Presenta pilotos la escudería Sidral Aga Racing Team

La temporada 2021 llega con cambios para el equipo tapatío, Sidral Aga Racing Team, que ya se prepara para el inicio de cada uno de los campeonatos en donde tendrá acción, comenzando con el anuncio de una estupenda dupla para representarlos en la Copa Mercedes-Benz de la Súper Copa, tratándose de Salvador de Alba Jr. y Marco Marín.

Una combinación con experiencia en la categoría estelar del festival de velocidad más importante de nuestro país. Salvador de Alba Jr., siendo el primer "Campeón" en el 2019, mientras Marco Marín hizo su debut en la temporada 2020 en donde consiguió el subcampeonato en los Pro2.

Ahora, el objetivo estará en acoplarse como coequiperos, recordando que se tiene un cambio de piloto a mitad de la competencia por lo que compartirán el auto patrocinado por Sidral Aga/Red Cola a lo largo de las 8 fechas del calendario, teniendo primer escalón la carrera de casa el 17 y 18 de abril en Guadalajara.

Al respecto Salvador de Alba Jr., señaló, "Siempre es emocionante el preparar una nueva temporada. Cada vez entendemos más el auto, ya será nuestro 3er. año en la categoría y sin duda la meta siempre es estar al frente como merece este equipo al que agradezco mucho el seguirme brindando toda su confianza".

"Ahora tocará compartir el asiento con Marco Marín, un piloto con un crecimiento muy visible que ya conoce la categoría. Eso nos ayudará mucho para acoplarnos rápidamente y poder luchar desde el principio en una carrera especial, porque nos toca abrir en casa".

Por su parte, Marco Marín comentó, "Para mí es algo muy importante, un gran logro. Hemos crecido bastante en el automovilismo y me siento muy emocionado por estar en un equipo tapatío y representar a mi lugar de origen. Es un gran equipo con el que me he estado familiarizando en una oportunidad que quiero aprovechar al máximo en un reto (Copa Mercedes) en donde se puede aprender demasiado del piloto oro para mejorar el rendimiento personal y del team".

Y agregó, "Me he preparado con mucho trabajo mental, de concentración, porque es muy fácil perderla en la toma de decisiones y más en situaciones complicadas. Esto aún más ahora que estoy en un equipo en donde se me exigen buenos resultados, sin dejar de lado la parte física, claro está".