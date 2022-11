Presentan a Diego Cocca como técnico de Tigres

México.- La principal razón por la que Tigres se fijó en Diego Cocca fue por cumplir al 100 porciento con el perfil de la institución; es decir, mentalidad y trayectoria ganadora.

El estratega argentino se enfundó con los colores azul y amarillo para ser presentado oficialmente como entrenador de los Universitarios, un club que significa un gran desafío en su carrera.

“Tigres es un reto muy importante. Cuando me contactaron no lo dudé y estoy convencido del club, la institución, los jugadores y todo lo que hay que disputar me motiva mucho”, declaró un sonriente Diego Martín Cocca.

El último título de los felinos en la Liga MX fue en el Clausura 2019. Cuatro años después, de la mano de Cocca se buscará regresar un trofeo a las vitrinas de la institución, “Vamos a ganar y junto con los jugadores lo logremos. Me ilusiona el plantel que hay y me desafía encontrar en cada uno la mejor versión para armar un buen equipo y lograr todos los objetivos”.

A Diego Cocca no le preocupa la presión con la que se encontrará en Tigres debido a que es un equipo que se acostumbró a ser ganador, “La presión en el futbol es muy particular.

Si la gente exige es porque quiere ver a su equipo bien y ganar, estos clubes necesitan logros. La hinchada quiere verse identificada con el equipo y eso me desafía a mí. Tengo bien claro a que club vengo y la exigencia que se tiene”.

Finalmente, el nuevo técnico Diego Cocca espera en Tigres que “cada uno dé el 100%. Así se construye un equipo”.