Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Presentan a diplomáticos en México protocolos por Mundial

El cuerpo diplomático acreditado en México conoce los protocolos para la Copa FIFA 2026.

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:48 p.m.
A
Presentan a diplomáticos en México protocolos por Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A 210 días de la realización de la Copa FIFA 2026, se presentó al cuerpo diplomático acreditado en México las acciones y protocolos realizados para este evento deportivo.

En representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, participó en la inauguración de la Primera Sesión para Embajadas sobre el Mundial 2026 en México.

Funcionarios del Gobierno de México y de la FIFA destacaron el trabajo para garantizar "el éxito de este gran evento".

Diplomáticos de países como Cuba celebraron esta primera sesión: "¡Será un honor que México reciba este magno evento empezando en la CDMX!".

En este evento participó Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la FIFA, y Jurgen Mainka, director de FIFA México.

