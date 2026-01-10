Presentan la Liga Master League

Se llevó a cabo la presentación oficial de la nueva Liga de Futbol Sabatina Master League, certamen que tendrá como sede la Unidad Deportiva La Esmeralda, ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y que busca convertirse en una nueva opción competitiva y organizada para el futbol amateur de la región.

Durante el evento se dieron a conocer los detalles del torneo, el cual contará con una categoría libre y dará inicio el sábado 14 de febrero del presente año. La liga arrancará con la participación de 18 equipos, quienes disputarán un total de 17 jornadas en la fase regular, para posteriormente dar paso a la tradicional liguilla, con la gran final programada para finales del mes de junio.

La inscripción al torneo tendrá un costo de 4 mil pesos mexicanos, y hasta el momento ya se encuentran equipos confirmados como Pagassa, Perro Delgadillo C.A., Tamales Kawasaki, La Netza FC y Transporte Luna, entre otros que se irán sumando en los próximos días.

En cuanto a la premiación, se anunció una atractiva bolsa económica para los mejores del certamen. El campeón del torneo se llevará 35 mil pesos, además de trofeo y medallas, mientras que el subcampeón recibirá 10 mil pesos, trofeo y medallas. Asimismo, se entregarán trofeos individuales, incluyendo el reconocimiento al campeón goleador, así como otros premios especiales.

En el presídium estuvieron presentes Fernando Rosa, presidente de la Liga; Daniel Cavello, director de Relaciones Públicas; Edmundo Ríos, asesor Deportivo; Juan Manuel González Saucedo, director Deportivo y de Visorías de Talento; Ángel Callo Guerrero, en representación del Diputado Cuatli Badillo; Cecia García Pagassa; el C.P. Juan Antonio García; y Axel Toledo, representante del Colegio de Arbitraje Alianza, quienes coincidieron en destacar la importancia de impulsar espacios deportivos bien estructurados y con garantías para los participantes.