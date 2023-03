Presidente de Ghana asiste a funeral del exfutbolista Atsu

El presidente de Ghana estuvo entre los cientos de personas que acudieron el viernes al funeral del futbolista Christian Atsu, quien falleció en el terremoto del mes pasado en Turquía.

El presidente Nana Akufo-Addo, el vicepresidente Mahamudu Bawumia, y el expresidente John Mahama, así como ministros del gobierno asistieron al servicio en la Casa del Estado, en donde se encuentra el parlamento del país del Oeste de África.

El féretro de Atsu estuvo cubierto con la bandera roja, amarilla y verde del país y lo cargaron soldados portando los uniformes azules con cinturón blanco. El ataud fue colocado en el podio con flores blancas.

La viuda Marie Claire Rupio comenzó a leer un tributo al exjugador, pero no pudo continuar debido a las lágrimas y la hermana de Atsu terminó la intervención.

"En vida te amé, en la muerte haré lo mismo. Me rompe el corazón perderte", dijeron en el tributo. "No te fuiste solo. Parte de mí se fue contigo. Tu amor continúa guiándome, aunque no pueda verte. Tu sonrisa, tu amor lo veo en la sonrisa de tus hijos".

Atsu, de 31 años, tuvo tres hijos con Rupio.

Los restos de Atsu fueron recuperados en los escombros de un edificio colapsado en la ciudad turca de Antakya el 18 de febrero, casi dos semanas después de que golpeó un terremoto al sur de Turquía y que dejó más de 52.000 fallecidos en Turquía y Siria.

Atsu llegó al club Hatayspor de Antakya a finales del año pasado y anotó el gol del triunfo con su nuevo equipo en la liga el 5 de febrero, horas antes del terremoto que azotó la madrugada del 6 de febrero.

Disputó más de 60 partidos con la selección de Ghana y anotó en su debut a los 20 años en 2012. Fue parte de la selección que disputó el Mundial de Brasil 2014 y estelarizó la Copa Africana de Naciones en 2015 con dos goles para ayudar a Ghana a alcanzar la final, que perdieron ante Costa de Marfil.