Primera ronda de la Copa Oro será en Miami

Concacaf ha anunciado que el Inter Miami CF Stadium en el sur de la Florida, la casa del club de la MLS Inter Miami, será la sede de la Ronda Preliminar (Prelims) de la Copa Oro 2021 de Concacaf. Esto marcará el inicio oficial de la Copa Oro y es un componente clave de lo que será un emocionante verano de fútbol en la región, que incluirá las Finales de la Liga de Naciones Concacaf en junio y la Copa Oro en julio y agosto.

Para el 2021, la principal competencia de Concacaf incluirá por primera vez los Prelims previo a la Fase de Grupos del torneo, que integran 16 equipos. Las 12 naciones que participarán en los Prelims se clasificaron a través de sus actuaciones en la Liga de Naciones Concacaf y competirán por los últimos tres lugares en la Fase de Grupos de la Copa Oro.

"Esperamos con gran ilusión la Copa Oro de este verano, que será sin duda reforzada por esta nueva Ronda Preliminar", dijo el presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA Victor Montagliani. "Este último año ha sido sumamente difícil en nuestra región y llevamos en nuestros pensamientos a todas las comunidades que se vieron afectadas. Esperamos que la posibilidad de poder ver a algunas de las mejores selecciones nacionales en Concacaf competir en nuestro principal torneo pueda brindarles a nuestros aficionados un poco de esperanza y felicidad".

"Las 12 selecciones que estarán compitiendo en los Prelims tendrán la experiencia de la Copa Oro en las excelentes instalaciones de Inter Miami y esperamos tener una gran serie de partidos", agregó Montagliani.

"Esperamos con entusiasmo recibir los Gold Cup Prelims en nuestro estadio", dijo Jorge Mas, dueño y gerente de Inter Miami CF. "Nuestras instalaciones en Fort Lauderdale se construyeron con la meta de darle a nuestros aficionados oportunidades de disfrutar del deporte mundial, sabiendo que nuestra vibrante cultura y región aficionada del deporte serían atractivas para equipos globales y competencias. Esto es solo el comienzo de las grandes cosas que vendrán".

12 naciones jugarán del 2 al 6 de julio, en el Inter Miami CF Stadium, un estadio de fútbol inaugurado el año pasado. El complejo, que incluye un estadio con aforo de 18,000 aficionados está junto a un centro de entrenamiento de 50,000 pies cuadrados, con siete campos en un área de 34 hectáreas, permitirá a los equipos disputar partidos y entrenar en un mismo lugar.

Para la primera ronda de los Prelims, los equipos fueron sorteados en seis emparejamientos y jugarán de la siguiente manera:

Primera Ronda – 2 y 3 de julio

Emparejamiento # 1: Haití vs San Vicente y las Granadinas

Emparejamiento # 2: Guatemala vs Guyana

Emparejamiento # 3: Trinidad y Tobago vs Monserrat

Emparejamiento # 4: Cuba vs Guyana Francesa

Emparejamiento # 5: Guadalupe vs Bahamas

Emparejamiento # 6: Bermudas vs Barbados

Los seis ganadores de la primera ronda clasificarán a la segunda ronda y jugarán de la siguiente manera:

Segunda Ronda – 6 de julio

Emparejamiento #7: Ganador Emparejamiento #1 vs Ganador Emparejamiento #6

Emparejamiento #8: Ganador Emparejamiento #2 vs Ganador Emparejamiento #5

Emparejamiento #9: Ganador Emparejamiento #3 vs Ganador Emparejamiento #4

El ganador de cada uno de los tres emparejamientos de la segunda ronda avanzará a la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 de Concacaf, para el cual fueron sorteados en los Grupos A, B y C, de la siguiente forma:

Grupo A: México, El Salvador, Curazao y Ganador Ronda Preliminar #9

Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y Ganador Ronda Preliminar #7

Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y Ganador Ronda Preliminar #8

Grupo D: Honduras, Panamá, Granada y Catar