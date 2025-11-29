Problemas de acceso a entradas virtuales en el Camp Nou de Barcelona

BARCELONA (AP) — El segundo partido del Barcelona de regreso al estadio Camp Nou no salió como se planifició, ya que unos 7.500 aficionados tuvieron problemas para acceder con sus entradas virtuales en la victoria del sábado por 3-1 sobre Alavés.

La vicepresidenta del club, Elena Font, informó que los aficionados no pudieron descargar sus entradas virtuales desde la aplicación del club. Se disculpó con los titulares de las entradas afectados y manifestó que el club estaba trabajando para resolver el problema relacionado con un nuevo sistema digital que el club está utilizando.

El club indicó que respondió al contratiempo enviando PDFs de las entradas a los titulares, pero eso no evitó largas filas, retrasos y aficionados molestos.

Font expresó que el club cree que todos, excepto 300 de los titulares de entradas afectados, pudieron ingresar al estadio.

Barcelona tiene tres días antes de recibir al Atlético de Madrid en otro partido de La Liga.

El conjunto catalán regresó al Camp Nou para su primer partido recién el fin de semana pasado, poniendo fin a una ausencia de más de dos años del estadio de fútbol más grande de Europa mientras se somete a una amplia renovación.

El estadio sigue en construcción y solo está a disponible para aproximadamente la mitad de su capacidad, con unas 45.000 plazas disponibles.