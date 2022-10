Profeco visita estadio Akron para realizar embargos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se presentó en el estadio Akron, sede del Club Guadalajara para realizar el embargo a cuentas relacionadas a un proceso legal en contra de Chivas TV.

"Las sanciones se deben a cláusulas abusivas en el contrato de prestación de servicios de Chivas TV, es un procedimiento que ya tiene muchos años y lo han estado litigante desde entonces y en ningún momento se garantizó el interés fiscal de las multas que se impusieron", comentó Rodrigo Lara, director general de procedimientos administrativos y de ejecución.

Sin embargo, los aficionados al Rebaño pueden respirar, ya que este proceso legal de pago y embargo no involucran ni perjudican al primer equipo.

Hay multas por 3 millones 24 mil pesos por el uso de prestaciones desproporcionadas de los consumidores con acciones abusivas y por cláusulas que los consumidores consideran abusivas, ya que permiten al proveedor cambiar unilateralmente el contenido del contrato.

Por si esto no fuese suficiente, de acuerdo a documentos de la Profeco hay otra multa por 2 millones 656 mil pesos por no cumplir con la publicidad de los servicios que ofrece la plataforma.