Programan una gran charreada dominical

Este domingo 11 de enero se llevará a cabo una gran charreada en las instalaciones del Rancho del Charro, a partir de las 13:00 horas, evento para el cual se extiende una atenta invitación a los aficionados al más mexicano de nuestros deportes, quienes podrán disfrutar de una competencia de alto nivel y un ambiente totalmente familiar.

El Rancho del Charro, sede oficial del equipo Potosina de Charros, será el escenario de un atractivo triangular charro, que corresponde al segundo festejo del presente 2026. Para esta ocasión se espera una contienda cerrada, debido al nivel parejo de las escuadras participantes, lo que garantiza una charreada de gran calidad.

En esta competencia tomarán parte los Regionales de San José de Iturbide, provenientes del estado de Guanajuato, el equipo de Rancho del Refugio y la Potosina de Charros, anfitriones del evento, quienes buscarán hacer valer su condición de locales ante su afición.

La cita será en el recinto ubicado en Calzada de Guadalupe 905, a un costado del Santuario de Guadalupe, donde además de las suertes charras, los asistentes podrán disfrutar de la participación del Mariachi Internacional, así como de las ejecuciones de la Escaramuza El Rosedal, añadiendo un atractivo especial a la jornada dominical.

La cuota de recuperación será de 50 pesos, mientras que los niños menores de 12 años tendrán acceso gratuito, lo que convierte a este evento en una excelente opción para convivir en familia y apoyar las tradiciones del deporte nacional por excelencia.