Promotora evita hablar sobre muerte de la boxeadora Jeanette Zacarías

La promotora de boxeo Groupe Yvon Michel (GYM) emitió un comunicado tras la muerte de la pujilista mexicana Jeanette Zacarías, donde se anunció que por el momento no hablarán al respecto.

"En este doloroso momento, comprenderán que Grupo Yvon Michel no tiene la intención de hacer un comentario más", se lee en el texto publicado en sus redes sociales.

Aseguran que todo el equipo está angustiado por la muerte de la boxeadora, se enteraron de la noticia por medio de la familia de Jeanette y expresaron sus condolencias a todos los seres queridos de la pujilista, en especial a su pareja sentimental.

"Jovanni está devastado y por las circunstancias que no desea hablar, por lo que le pedimos que se respete su decisión y permitan que la familia tenga privacidad", informó GYM.

Groupe Yvon Michel publicó el comunicado en sus cuentas de Instragam y Twitter, pero en ambas desactivaron la opción de comentarios.