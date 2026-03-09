Promotora SL rescata empate

El Cefor Promotora San Luis consiguió un valioso empate de 1-1 en su visita al Atlético Leones, aunque terminó perdiendo el punto extra en la tanda de penales por marcador de 5-4, en partido correspondiente a la jornada 24 de la Tercera División Profesional dentro del Grupo XII.

Desde el arranque del encuentro, el conjunto potosino buscó generar peligro frente al arco rival con diversas aproximaciones ofensivas, aunque en los primeros minutos no logró concretar sus oportunidades.

Con el paso del tiempo, el cuadro de Atlético Leones intentó imponer su condición de local, generando llegadas por las bandas que pusieron en aprietos a la defensa visitante; sin embargo, tampoco pudo reflejarlo en el marcador, por lo que ambos equipos se fueron al descanso con el empate sin goles. Para la segunda mitad, el conjunto local salió decidido a buscar la ventaja y fue al minuto 47 cuando el mediocampista Gabriel Antonio Blanchet Lerma tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo que se incrustó en el ángulo superior derecho, marcando el 1-0 a favor de Atlético Leones.

Tras verse abajo en el marcador, el equipo de Cefor Promotora San Luis adelantó líneas y comenzó a generar mayor presión ofensiva con el objetivo de igualar el encuentro. La insistencia rindió frutos al minuto 82, cuando Juan Jonguitud logró empatar el partido tras recibir el balón dentro del área y, con media vuelta, mandar el esférico al fondo de la portería para el 1-1 que devolvió la esperanza al conjunto de Soledad.Al no registrarse más anotaciones en el tiempo reglamentario, el punto extra se definió desde los once pasos. En la tanda de penales, Atlético Leones se impuso 5-4 (6-5 global), quedándose con la unidad adicional en este compromiso de la jornada 24.

