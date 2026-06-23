Promotora SLP competirá en la TDP Sub-16
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La escuadra del Cefor Promotora SLP confirmó su participación en la Liga TDP Sub-16 para la temporada 2026-2027, integrándose a una de las competencias de mayor proyección para el desarrollo de jóvenes futbolistas en México.
A través de su anuncio oficial, el conjunto potosino dio la bienvenida a una nueva etapa deportiva bajo el lema "Formando Talentos", reafirmando su compromiso con la formación integral de jugadores y el impulso de las nuevas generaciones del futbol en San Luis Potosí.
La participación en la Liga TDP Sub-16 permitirá a los futbolistas del club competir en un torneo avalado por la Federación Mexicana de Futbol, enfrentando a equipos de distintas regiones del país y fortaleciendo su proceso de desarrollo deportivo.
Con este proyecto, Promotora SLP buscará consolidarse como una plataforma para la detección y formación de jóvenes talentos, brindándoles la oportunidad de adquirir experiencia competitiva y continuar su crecimiento dentro del futbol organizado.
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Iniciará su participación en la temporada 2026-2027 con el objetivo de ser protagonista en la categoría Sub-16 y seguir aportando jugadores al futbol potosino y nacional, fortaleciendo su labor en fuerzas básicas.
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