logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Promotora SLP competirá en la TDP Sub-16

Por Romario Ventura

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Promotora SLP competirá en la TDP Sub-16
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La escuadra del Cefor Promotora SLP confirmó su participación en la Liga TDP Sub-16 para la temporada 2026-2027, integrándose a una de las competencias de mayor proyección para el desarrollo de jóvenes futbolistas en México.

      A través de su anuncio oficial, el conjunto potosino dio la bienvenida a una nueva etapa deportiva bajo el lema "Formando Talentos", reafirmando su compromiso con la formación integral de jugadores y el impulso de las nuevas generaciones del futbol en San Luis Potosí.

      La participación en la Liga TDP Sub-16 permitirá a los futbolistas del club competir en un torneo avalado por la Federación Mexicana de Futbol, enfrentando a equipos de distintas regiones del país y fortaleciendo su proceso de desarrollo deportivo.

      Con este proyecto, Promotora SLP buscará consolidarse como una plataforma para la detección y formación de jóvenes talentos, brindándoles la oportunidad de adquirir experiencia competitiva y continuar su crecimiento dentro del futbol organizado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Iniciará su participación en la temporada 2026-2027 con el objetivo de ser protagonista en la categoría Sub-16 y seguir aportando jugadores al futbol potosino y nacional, fortaleciendo su labor en  fuerzas básicas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mbappé anota dos veces y Francia vence a Irak en Filadelfia
        Mbappé anota dos veces y Francia vence a Irak en Filadelfia

        Mbappé anota dos veces y Francia vence a Irak en Filadelfia

        SLP

        AP

        El partido en Filadelfia sufrió una pausa por lluvia, pero Francia mantuvo el control con Mbappé y Dembélé.

        Noruega avanza a dieciseisavos con dos goles de Haaland
        Noruega avanza a dieciseisavos con dos goles de Haaland

        Noruega avanza a dieciseisavos con dos goles de Haaland

        SLP

        AP

        Haaland suma cuatro goles en el torneo y lidera la tabla de anotadores junto a Messi y Mbappé.

        Guadalajara albergará dos partidos clave del Mundial 2026
        Guadalajara albergará dos partidos clave del Mundial 2026

        Guadalajara albergará dos partidos clave del Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        Colombia y República Democrática del Congo disputan el primer lugar del Grupo K.

        Mexicanos muestran respaldo y dudas ante Mundial de fútbol 2026
        Mexicanos muestran respaldo y dudas ante Mundial de fútbol 2026

        Mexicanos muestran respaldo y dudas ante Mundial de fútbol 2026

        SLP

        EFE

        Encuesta de la UVM destaca el interés y ambiente festivo entre la afición mexicana para el Mundial.