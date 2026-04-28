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PSG toma ventaja mínima ante Bayern

Destacaron con dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé en un encuentro con alta intensidad

Por EFE

Abril 28, 2026 03:02 p.m.
A
PSG toma ventaja mínima ante Bayern

El París Saint-Germain cobró una ventaja mínima en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, un duelo de titanes que acabó con un 5-4 que deja todo abierto para la vuelta la semana que viene.

Los de Luis Enrique llegaron a disponer de tres goles de renta, gracias a sendos dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé y a un tanto de Joao Neves, pero el equipo bávaro reaccionó para dejar abierta la eliminatoria con tantos de Harry KaneMichael OliseUpamecano y Luis Díaz.

El Bayern de Múnich mostró una fuerte reacción ofensiva que permitió acortar distancias y mantener la esperanza para la vuelta, que definirá al finalista de la Liga de Campeones.

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