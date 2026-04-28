PSG toma ventaja mínima ante Bayern

El París Saint-Germain cobró una ventaja mínima en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, un duelo de titanes que acabó con un 5-4 que deja todo abierto para la vuelta la semana que viene.

Los de Luis Enrique llegaron a disponer de tres goles de renta, gracias a sendos dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé y a un tanto de Joao Neves, pero el equipo bávaro reaccionó para dejar abierta la eliminatoria con tantos de Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz.

El Bayern de Múnich mostró una fuerte reacción ofensiva que permitió acortar distancias y mantener la esperanza para la vuelta, que definirá al finalista de la Liga de Campeones.