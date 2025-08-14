PSG y Luis Enrique podrían tener más dificultades para defender el título francés

PARÍS (AP) — El Paris Saint-Germain perdió apenas dos partidos en la liga francesa la temporada pasada y se benefició de la falta de rivales en el plano doméstico para embarcarse en una exitosa campaña en la Liga de Campeones.

Esta temporada francesa podría ser más exigente para el técnico Luis Enrique y el PSG.

Marsella y Mónaco están decididos a pelear por el título después de sus resonantes fichajes de verano.

El PSG pasó su primera prueba competitiva de la nueva temporada cuando conquistó la Supercopa de la UEFA el miércoles contra Tottenham, y tendrá un esperado derbi contra el recién ascendido Paris FC por venir. Prepárense para un PSG-PFC.

Pero primero, la temporada comienza con Marsella en Rennes el viernes. Mónaco recibe a Le Havre el sábado y el PSG visitará en Nantes el domingo.

Un vistazo a la próxima temporada:

Rivalidad interurbana

Por primera vez en 35 años, dos clubes de fútbol con sede en París están en la Ligue 1.

La adquisición del Paris FC por la familia más rica de Francia, los Arnault del imperio de lujo LVMH, también obtuvo una participación minoritaria de Red Bull, el gigante de bebidas energéticas.

Esto abre el compás para una auténtica rivalidad en la ciudad contra un vecino muy cercano.

El PFC cambió de estadio tras su ascenso y jugará en el Stade Jean-Bouin, con capacidad para 20.000 espectadores, justo al otro lado de la calle del Parque de los Príncipes del PSG.

El propietario del PFC, Antoine Arnault, hijo del multimillonario Bernard Arnault, solía ser un abonado del PSG.

"He amado al PSG desde que tenía 12 años", afirmó Antoine Arnault. "Nunca me escucharás decir nada negativo sobre el PSG".

El Parque de los Príncipes alberga el primer derbi parisino el 4 de enero. El PFC será anfitrión del segundo el 16 de mayo en la última fecha.

Marsella al ataque

El entrenador Roberto De Zerbi ha sido proactivo con sus fichajes, pero lo mejor fue retener al mediocampista Adrien Rabiot.

Marsella reforzó su ataque al fichar al extremo brasileño Igor Paixão en un acuerdo que podría ascender a 35 millones de euros (40,6 millones de dólares).

El veterano delantero Pierre-Emerick Aubameyang, quien anotó 30 goles para el Marsella hace dos temporadas, ha vuelto. El mediocampista ofensivo Angel Gomes llegó procedente de Lille y el atacante Tim Weah de la Juventus.

Ellos complementan un ataque que ya cuenta con Mason Greenwood, quien anotó 21 goles en la liga la temporada pasada, y el habilidoso Amine Gouiri.

Pero Rabiot es el jugador esencial.

Fue el mejor jugador del Marsella la temporada pasada tras su inesperada salida de la Juventus. El internacional francés dijo que rechazó ofertas más jugosas para terminar con el Olympique.

"No podía verme dejando el equipo cuando pienso que lo mejor está por venir", dijo Rabiot al periódico Le Provence. "Hemos puesto algo en marcha con el entrenador y quiero ser parte de lo que está por venir".

El desafío de Mónaco

Mónaco comenzó la temporada pasada pisado fuerte, pero se desinfló con una mala defensa y un arquero sin garantías.

El técnico Adi Hütter está decidido a corregir eso y el club del principado adquirió veterano portero Lukáš Hrádecky del Bayer Leverkusen. También añadieron a Paul Pogba y Ansu Fati.

Pogba fue una vez uno de los mejores mediocampistas del mundo, y está tratando de reavivar una carrera descarrilada por lesiones y una suspensión por dopaje.

Fati era visto hace poco como uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo de la manera en que Lamine Yamal lo es ahora. El habilidoso extremo llega cedido por el Barcelona, ofreciendo al ex prodigio otra oportunidad para resucitar su carrera.

Regreso de veteranos

Además de Pogba, habrá mucho interés en cómo se desempeñan Olivier Giroud (38 años) y Florian Thauvin (32).

Los tres ganaron la Copa del Mundo 2018 con Francia, aunque Thauvin fue un jugador secundario.

Giroud, goleador histórico de Francia con 57 tantos, se ha unido a Lille después de salir de Los Angeles FC.

Thauvin llegó a Lens del Udinese de la Serie A. Jugó el mejor fútbol de su carrera con Marsella, firmando 53 goles en la liga en tres temporadas de 2016-19.

Incertidumbre en el arco del PSG

Gianluigi Donnarumma fue posiblemente el mejor jugador del PSG para conquistar su primera Copa de Europa. Pero está en la rampa de salida luego que el club adquirió a Lucas Chevalier de Lille.

Los nuevos

Metz y Lorient fueron los otros que ascendieron junto al PFC.

Lorient ganó la Ligue 2 gracias a los 22 goles del delantero Eli Junior Kroupi. Metz cuenta con Jonathan Fischer, un ex profesor suplente, en el arco.