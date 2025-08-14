Karol G cantará en show de medio tiempo de NFL en Brasil

La NFL anunció que la cantante colombiana Karol G se presentará en el show de medio tiempo del juego entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles este viernes 5 de septiembre en Sao Paulo, Brasil.

Este será el segundo juego oficial de la NFL en tierras brasileñas, luego de que los Eagles de Filadelfia y los Packers de Green Bay se enfrentarán en la Arena Corinthians. En esta misma sede se verán las caras los rivales del oeste en la Conferencia Americana.

Por primera vez en la historia, la NFL transmitirá de manera gratuita, y en exclusiva, un partido de temporada regular a través de YouTube. En vías de tener un mayor alcance, en específico con la afición latinoamericana, eligieron a la artista colombiana para su espectáculo de medio tiempo.

"Es un honor formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube. Llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí. Estoy deseando celebrar con todos en São Paulo y con los aficionados de todo el mundo", declaró Karol G.