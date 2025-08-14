logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Karol G cantará en show de medio tiempo de NFL en Brasil

Por El Universal

Agosto 14, 2025 12:18 p.m.
A
Karol G cantará en show de medio tiempo de NFL en Brasil

La NFL anunció que la cantante colombiana Karol G se presentará en el show de medio tiempo del juego entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles este viernes 5 de septiembre en Sao Paulo, Brasil.
Este será el segundo juego oficial de la NFL en tierras brasileñas, luego de que los Eagles de Filadelfia y los Packers de Green Bay se enfrentarán en la Arena Corinthians. En esta misma sede se verán las caras los rivales del oeste en la Conferencia Americana.
Por primera vez en la historia, la NFL transmitirá de manera gratuita, y en exclusiva, un partido de temporada regular a través de YouTube. En vías de tener un mayor alcance, en específico con la afición latinoamericana, eligieron a la artista colombiana para su espectáculo de medio tiempo.
"Es un honor formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube. Llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí. Estoy deseando celebrar con todos en São Paulo y con los aficionados de todo el mundo", declaró Karol G.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Karol G cantará en show de medio tiempo de NFL en Brasil
Karol G cantará en show de medio tiempo de NFL en Brasil

Karol G cantará en show de medio tiempo de NFL en Brasil

SLP

El Universal

Necaxa quiere aprovechar la mala racha de León en el Victoria
Necaxa quiere aprovechar la mala racha de León en el Victoria

Necaxa quiere aprovechar la mala racha de León en el Victoria

SLP

El Universal

Los Rayos llegan invictos en casa y los Esmeraldas arrastran tres jornadas sin ganar

Atlético San Luis busca romper mala racha ante un Puebla herido
Atlético San Luis busca romper mala racha ante un Puebla herido

Atlético San Luis busca romper mala racha ante un Puebla herido

SLP

El Universal

Ambos llegan con solo una victoria y tres derrotas; el duelo en el Cuauhtémoc será clave para salir del fondo de la tabla

Joao Pedro podrá jugar ante Puebla
Joao Pedro podrá jugar ante Puebla

Joao Pedro podrá jugar ante Puebla

SLP

Ana Paula Vázquez