Puebla y Chivas se juegan su pase a la Liguilla

Llegó el día y la última oportunidad para colarse en la fiesta grande del balompié mexicano. Los Camoteros del Puebla reciben en casa a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el partido único de recalificación a la Liguilla que se disputará en el estadio Cuauhtémoc el próximo sábado 20 de noviembre.

La Franja concluyó en la séptima posición de la Tabla General del torneo regular con seis partidos ganados, seis empates y cinco derrotas que sumaron 24 unidades, resultados que los ayudaron a tener una mejor posición que su rival y con ello disputar el encuentro en la ciudad poblana.

El Presidente Deportivo del equipo, Carlos Poblete, confirmó que habrá un incremento del 85% en el aforo de aficionados que podrán apoyar a la Enfranjada y reconoció que, aunque el nombre de Chivas impone, no los asusta y llegarán con todo para conseguir su boleto.

Christian Tabó, jugador del Puebla, afirmó que son un rival de cuidado "los equipos nos ven de otra forma, no es lo mismo jugar con el Puebla de hace cuatro años que ahora, ya nos respetan".

Por su parte, El Rebaño Sagrado se colocó en la décima posición de la Tabla General, con cinco victorias, siete empates y cinco derrotas, que le valieron 22 puntos y les permitieron conseguir uno de los últimos tres boletos para la reclasificación.

Jesús Molina, capitán de Chivas, dijo que se encuentran listos para el partido en la Angelópolis. "Hay cosas a mejorar sin duda, pero también hay muchas cosas que se han mejorado, hay cosas que estamos trabajando para que no nos pase en el partido... creo que hemos mejorado en la posesión, la salida del balón, sacamos la pelota más limpia. Es un punto a favor".

Antes de que el Guadalajara viajara a Puebla, recibió la visita de Benjamín Galindo, quien les dedicó algunas palabras de aliento de cara a este encuentro.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la jornada 2 del Torneo Grita México, donde las Chivas se impusieron de visitante 2-0.

El encuentro se llevará a cabo este sábado, en punto de las 21:00 horas centro y se transmitirá a través de TV Azteca.