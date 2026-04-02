Puebla y Juárez se enfrentan en fecha 13 en estadio Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Este viernes,

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comienzan laluego del parón por fecha FIFA y buscarán sumar puntos en un esfuerzo por mantenerse alejados de la parte baja de la tabla.viene de un doloroso descalabro frente a Santos (2-1) en un encuentro que parecía trámite, pero que terminó siendo pesadilla para los dirigidos por. Con esa, los poblanos se han alejado dramáticamente de laa la liguilla y cayeron a la posición 14 de la tabla general.Con tres partidos ganados, tres empates y seis derrotas,sigue con, por debajo Tijuana, León y Necaxa, y está obligado a sacar el resultado en casa para intentar colocarse nuevamente en la pelea por un lugar a la fiesta grande del balompié mexicano.Por su parte, lossorprendieron ay se impusieron 2-1 en el Olímpico Benitopara llegar a 14 puntos y ubicarse, de momento, en el décimo sito del Clausura 2026.El equipo de la frontera suma cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas, aunque aún tienen pendiente el partido frente a Querétaro, correspondiente a la fecha 7 que fue reprogramado por temas de seguridad.La escuadra dirigida porse ha mostrado un poco másen la cancha y no será rival sencillo para elLa última ocasión que ambas escuadras se midieron fue en ladelcuando ambos equipos disputaron un encuentro cargado de goles y espectáculo y que concluyó con untantos.El partido de la fecha 13 se llevará a cabo esteen punto de lasen el