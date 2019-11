Pulido podría migrar a la MLS

El actual campeón de goleo en la Liga MX, Alan Pulido, aún no define su futuro y —pese a que tiene contrato por un año más con las Chivas— continúa analizando sus opciones.

Está claro: si se va, será el primer gran golpe al proyecto encabezado por Ricardo Peláez. "Me ven de buena manera para el siguiente torneo [en el Guadalajara], pero hay que pensar y analizar cada una de la situaciones. La realidad es que estoy contento, es un equipo que quiero, pero siento que ya cumplí todos los sueños, gané todo lo que tenía que ganar y un cambio no estaría nada mal, porque es momento de regresarle a Chivas todo lo que hizo por mí", aseguró el tamaulipeco.

Pulido se toma las cosas con calma, su relación con las Chivas es buena, aunque también hay ofertas de la Major League Soccer, que estarían tentando al atacante mexicano con bastantes dólares. "No hay una fecha límite para negociar con Chivas. La realidad es que lo más seguro es que pueda ir a la MLS", aseguró. "Hay equipos importantes que me consideran, pero vamos a ver qué pasa".