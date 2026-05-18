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Pumas avanza y va por el título

Vence a Tuzos y va a la final por posición en la tabla general

Por El Universal

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
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Pumas avanza y va por el título

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se dio cuenta de que el disparo de Jordan Carrillo se incrustó en la portería hidalguense, gritó, corrió, brincó, alzó el puño, se abrazó efusivamente con su cuerpo técnico y se limpió el sudor de la frente, pero, sobre todo, se desahogó.

Efraín Juárez era consciente de que todavía quedaba mucho tiempo en el reloj, pero también de que ese gol podría ser el que definiera la eliminatoria. Y así fue.

Con una extraordinaria anotación de tiro libre del extremo mexicano (55´), los Pumas derrotaron (1-0) al Pachuca en el juego de vuelta de las semifinales y clasificaron a la final, gracias al marcador global (1-1) y a su posición en la tabla.

La definición del campeón del Clausura 2026 será contra el Cruz Azul y en el estadio Olímpico Universitario. Promete ser una serie extraordinaria entre dos de los grandes del futbol mexicano que tiene la misma obligación de ganar.

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Después de cinco años y de 10 torneos, el Club Universidad Nacional volverá a disputar el título de la Liga MX. Ahora más que nunca, la ansiada "Octava" podría llegar a las vitrinas del Pedregal.

Desde los primeros minutos, el equipo auriazul demostró sus intenciones de atacar. Era consciente de que necesitaba conseguir el gol que le diera tranquilidad para controlar el partido.

Sin embargo, Robert Morales no salió en su mejor noche y falló dos ocasiones claras de marcar. Estrelló un cabezazo en el travesaño y mandó un tiro por encima de la cabaña de Carlos Moreno.

A pesar de las equivocaciones del delantero paraguayo, los locales no dejaron de intentar y dejaron en claro cuál sería su propuesta. En su mente, sólo estaba la clasificación.

Sin embargo, los Tuzos reaccionaron, les quitaron el balón y pusieron orden en el encuentro. Con la ventaja en el marcador, querían controlar el ritmo y, de paso, generar peligro en el área universitaria.

No se presentaron en CU para conservar el marcador. Al final, pagaron cara la derrota porque lucharon hasta el final por obtener el boleto para la final, pero no corrieron con la mejor de las suertes.

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