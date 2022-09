Pumas cae ante Cruz Azul

A-AA+

No había mañana para Pumas, pero no pudo en la visita de Cruz Azul que los derrotó la tarde de este domingo en el estadio Universitario por marcador de 1-2 en duelo correspondiente de la Jornada 15 de la Liga MX.

Rodrigo Jhossel Huescas abrió el marcador al minuto 25 con un contundente cabezazo que sorprendió al arquero que no pudo reaccionar para desviar la pelota.

Los felinos no reaccionaron, y ante el desconcierto por parte del conjunto auriazul cayó la segunda anotación azul. en un tiro de esquina de Ignacio Rivero al primer palo y en una serie de indecisión de la zona baja de Pumas aprovechó Gonzalo Rodrigo Carneiro para anotar el segundo gol de la noche para la Máquina.

Para la segunda parte, Pumas reaccionó tras los ajustes en medio campo, Diogo De Oliveira firmó la anotación felina con un remate que no pudo rechazar Jesús Corona.

Juan Ignacio Dinenno anotó el empate de Pumas, pero el silbante apoyado por el VAR anuló la anotación por un fuera de juego.

Tras el resultado, Cruz Azul continúa con vida con 21 puntos, por su parte los Pumas se quedan con 14 unidades en la parte baja de la tabla general.