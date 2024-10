Pumas, con prueba difícil ante Cruz Azul: "Chino" Huerta

Pumas está que no cree en nadie, gracias al asombroso momento que vive en el cierre de la fase regular del Apertura 2024.

El conjunto auriazul cuenta con una racha de seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota, por lo que mantiene intacto el sueño de clasificar a la Liguilla de manera directa.

Sin embargo, para demostrar de qué está hecho realmente, deberá superar una prueba más que complicada este sábado cuando reciba al superlíder del torneo y principal candidato a levantar el trofeo de la Liga MX.

"Es un partido de Liguilla, va a ser muy difícil [porque] Cruz Azul viene haciendo las cosas bien, no por nada está en primer lugar y tiene los puntos que tiene, pero sabemos que, si aspiramos a ser campeones, tenemos que ganarle a los mejores, es un buen parámetro", declaró César Huerta en conferencia de prensa.

Huerta reconoció que el duelo de la Jornada 14 ante La Máquina de Martín Anselmi será fundamental para las aspiraciones de Pumas en el certamen, sobre todo para la búsqueda de un boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

"El partido es importantísimo, más por lo que nos estamos jugando. Sacar un buen resultado nos puede catapultar a estar en los primeros cuatro lugares y [cumplir] con el objetivo del equipo que es clasificar directo a la Liguilla. Vamos a hacer todo lo posible para hacer las cosas bien", señaló.

El extremo mexicano aceptó que derrotar al "todopoderoso" Cruz Azul no será una tarea sencilla, pero que intentarán aprovechar el envión anímico con el que llegan al compromiso de esta noche en el Estadio Olímpico Universitario.

"Son partidos con mucha historia y sabemos la importancia que tiene, [pero] nosotros también venimos con una buena racha y tenemos que seguir por el mismo camino para poder sacar los tres puntos, [sobre todo] en casa, que es nuestra mayor fortaleza y donde vamos a sacarle la mayor ventaja posible", manifestó.

El "Chino" afirmó que los Pumas de Gustavo Lema todavía tienen algunas "cosas por mejorar" para poder ser considerados como uno de los candidatos para conquistar el título del Apertura 2024, pero que Cruz Azul será un fuerte sinodal para llegar embalados a la Liguilla.

"Los últimos resultados y la posición en la tabla nos respaldan. Hemos trabajado bastante y hemos mejorado, el equipo se ve sólido. No nos ponemos como los favoritos, eso lo tenemos que demostrar en la cancha, [pero] vamos a hacer todo lo posible para que se nos vea como uno de ellos", puntualizó.

A La Máquina, César Huerta únicamente le dedicó el siguiente mensaje: "Que gane el mejor".