Pumas empata ante Xolos en la eLiga MX

Por primera vez en la eLiga MX los Pumas empatan. Al mando de Juan Pablo Vigón los felinos evitaron la derrota frente al Tijuana de Carlos Higuera (1-1)

Vigón desperdició sus peligrosas llegadas, tanto que se mostró presumido con sus definiciones de fantasía; hasta intentó anotar de chilena, pero no tuvo éxito.

Mientras, Higuera sin ser espectacular abrió la pizarra con un tanto de Miller Bolaños (44'), en el cierre del primer tiempo.

En la segunda mitad, Vigón se vio obligado al cambio de estrategia, con el cambio de banda de sus volantes.

Fue cerca del final del cotejo que los auriazules rescataron el empate, con una anotación de Carlos González (83'), quien recibió el pase tras un robo de balón a la zaga de los Xolos.

Con la igualada, los Pumas siguen distanciados de los puestos de clasificación, con 13 puntos, los mismos que los Tigres. El Tijuana logra un leve respiro, con nueve unidades, aunque siguen penúltimos en el "FIFA 20".

Tijuana vs Necaxa (18 de mayo)

Cruz Azul vs Pumas (20 de mayo)