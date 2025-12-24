Pumas se refuerza con Tony Leone

Los Pumas de la UNAM confirmaron la incorporación de Tony Leone como nuevo jugador del primer equipo, luego de que Rayados de Monterrey anunciara su salida de cara al torneo Clausura 2026. El defensa se suma al plantel universitario para fortalecer la línea baja en un semestre clave para la institución.

Leone llega al club capitalino en calidad de préstamo por 12 meses, con opción de compra, en un acuerdo que permitirá a los universitarios evaluar su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva. El jugador tiene 21 años y cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.

La salida de Leone de Monterrey se dio tras un periodo con poca continuidad en el primer equipo. Desde su debut en el Apertura 2024, el zaguero disputó poco más de diez partidos oficiales y no logró encadenar más de cuatro encuentros completos, situación que llevó a la directiva regiomontana a optar por una cesión.

Rayados hizo oficial la transferencia mediante un comunicado en redes sociales. El defensor participó con el club en Liga MX, Copa de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup y formó parte del plantel que compitió en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. El objetivo del préstamo es que el jugador sume minutos y continuidad.

Tony Leone llegó al fútbol mexicano en enero de 2024, procedente de las fuerzas básicas de Los Ángeles FC. Durante su etapa en Monterrey no logró consolidarse bajo las direcciones técnicas de Fernando Ortiz, Martín Demichelis ni Domènec Torrent, lo que frenó su proyección dentro del club.

En Pumas, Leone se convierte en uno de los refuerzos rumbo a un 2026 determinante, junto a César Garza y Olávio Vieira dos Santos Júnior ´Juninho´. El conjunto universitario afrontará el Clausura 2026 con el objetivo de competir en la Copa de Campeones de la Concacaf y cortar una racha de 15 años sin título de liga.