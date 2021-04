Pumas y Tigres empatan en el Olímpico de CU

Pumas y Tigres dieron una muestra más de por qué no son animadores del torneo. Empate a cero goles que sólo les deja esperanzas de llegar a las finales.

A falta de que termine la jornada, Pumas está en la límite del repechaje al llegar a 17 puntos para quedar en el sitio doce. Los del norte subieron al ocho con 19 unidades. Pero en cuestión de juego y calidad, lejos de lo esperado.

El partido prometía. Alan Mozo sacó un zurdazo que metió el balón en el ángulo superior derecho, que sorprendió a Tigres y a los mismos Pumas, pero por milímetros, la pelota salió del cambio por la línea lateral, según el VAR, lo que anuló la anotación.

Pero no calentó. Tigres fue el que tuvo la de mayor peligro con un cabezazo de Carlos González que fue bien defendido por Alfredo Talavera.

Al inicio de la segunda parte, el VAR volvió a intervenir. Luis Quiñones centró y Carlos González anotó, pero la pelota se había ido, apenas, por la línea de meta. Otra vez fue anulado.

Por Tigres, los jugadores que le han exigido a Ricardo Ferretti meter, fallaron. Nicolás López jugó casi 60 minutos y poco se notó en la cancha, entró por él, Leo Fernández, mostró destellos pero falló la más clara que tuvo.

Por Pumas, todos los balones que le cayeron a Ignacio Dinenno fueron desperdiciados. El argentino no tiene ritmo.

Par de roscas en CU, donde hubo goles pero el VAR volvió a echarlas hacia atrás.