Putin dice que Rusia no defraudará a la UEFA y los aficionados de la Euro 2020

MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este miércoles que su país "no defraudará" a nadie con la organización de los cuatro partidos de la Eurocopa 2020 que le corresponden ante la eventual sanción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que amenaza con vetar a Rusia en competiciones internacionales.



"Lo haremos todo para no defraudarle a Usted, ni tampoco a los aficionados y los jugadores", dijo Putin en una reunión con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en San Petersburgo.

El mandatario ruso subrayó que la Eurocopa del año que viene será "especial" porque la competición cumple 60 años.

"Para nosotros eso tiene gran importancia, ya que el primer torneo, hace 60 años, lo ganó el equipo de la URSS", recordó el líder ruso.

Ceferin aseguró que no duda de la capacidad de Rusia de organizar un evento como la Eurocopa a un "gran nivel".

Asimismo, calificó de "ideal" la forma en la que este país organizó la Copa Mundial de Fútbol del año pasado.

"En la UEFA nos congratulamos de que el fútbol adquiera cada vez mayor importancia en Rusia", apuntó, citado por Interfax.

La AMA anunció el lunes la posibilidad de nuevas sanciones a Rusia con la declaración de su agencia antidopaje (RUSADA) como no cumplidora del Código Mundial ante las conclusiones de la investigación sobre posible manipulación de datos del Laboratorio de Moscú.

No obstante, este miércoles la AMA confirmó que los partidos que Rusia tiene previsto organizar para la Eurocopa no serán afectados por la recomendación de que el país sea vetado como anfitrión de grandes competiciones deportivas.

"En lo que se refiere a la UEFA, la Euro no es un evento deportivo de varias disciplinas ni un campeonato mundial, sino un evento regional de un solo deporte", dijo el portavoz de la AMA James Fitzgerald a The Associated Press por correo electrónico.

"Así que no está afectado por esta recomendación", añadió.

San Petersburgo será sede de cuatro partidos, incluyendo uno de cuartos de final. La ciudad será además la sede de la final de la Liga de Campeones en 2021, otra competición no cubierta por las recomendaciones.

Con información de Efe y AP