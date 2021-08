Puyol y Xavi recuerdan anécdotas con Messi

Las exfiguras del Barcelona Carles Puyol y Xavi revelaron la primer anécdota que vivieron con Messi.

El defensa español compartió que él le entregó una máscara protectora a Messi, cuando el argentino estaba en las inferiores del club. Dicha protección la había usado Carles semanas previas.

"Se la dejé (la máscara), después me enteré que no le había servido de mucho, se la puso pero a los 15 minutos se la quitó y siguió jugando"

Puyol justificó la acción de Leo, ya que la protección si era incómoda y dificultaba la visión "eso demostró el carácter ganador que tenía Messi".

Mientras que Xavi recordó un viaje cuando el argentino tenía 16 o 17 años.

"Messi era una persona muy tímida, muy respetuosa, tenía el punto de miedo de estar con un medio veterano y capitán del equipo. Me hablaba de usted, me pedía el mando (conytol) de la televisión".

Hernández también reveló que Messi le pedía consejos a esa edad.