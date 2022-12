¿Qué es la Ley Pelé y por qué fue el "gol más difícil" de Pelé?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- El futbol en Brasil es como una religión, se lleva en el ADN y uno podría pensar que ni bien los bebés salen del hospital son depositados en una cancha para desarrollar sus habilidades con el balón. "Pelé", fallecido este jueves por cáncer de colon, logró cambiar la historia del deporte con una ley que lleva su nombre.

Hace 26 años, el astro brasileño fue ministro de Deportes y uno de sus objetivos fue cambiar la estructura del futbol brasileño para poder brindarle un mejor futuro a los jóvenes y empoderar a los futbolistas, muchas veces "esclavos" de las decisiones de los directivos.

"Me gustaría que el futbol en Brasil funcionase tan bien fuera como dentro del campo. Por desgracia, en la Federación tenemos un montón de problemas y esos problemas impiden ayudar lo suficiente a los jugadores jóvenes", apuntó "Pelé" contra la corrupción de los altos mandos brasileños.

Por ello, encabezó el proyecto llamado "Ley Pelé", que habilitó a los clubes a convertirse en empresas, creó un sistema donde los altos cargos deportivos serían sujetos a designación por entidades civiles, brindó derechos a los árbitros y le dio el poder a los futbolistas sobre sus cartas para definir su futuro.

La Ley fue aprobada en 1998 a pesar de la presión de Ricardo Teixeira, ex presidente de la Confederación Brasileña de Futbol y de Joao Havelange, ex presidente de la FIFA. Finalmente, el tricampeón del mundo con Brasil y multicampeón con Santos declaró: "Ha sido uno de los goles más difíciles de mi vida, pero ahora el deporte en Brasil está listo para el siglo XXI".