logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Que juegue Alexis Vega, es un volado

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Que juegue Alexis Vega, es un volado

México.- No hay mañana, Antonio ´Turco´ Mohamed no se puede guardar nada el próximo domingo. La desventaja que tiene en el marcador obliga al Toluca a salir por todo en casa; es ahí donde vuelve a surgir el cuestionamiento que ha tenido el técnico de los escarlatas durante toda la Liguilla ¿Jugará Alexis Vega?

"Hace varios días viene entrenando (Vega), tiene muchas ganas de estar, veremos en el entrenamiento... él es el que va a decidir si va a estar o no, piensa en el equipo, quiere ayudar", comentó en la conferencia de prensa después del jugo de ida, Antonio Mohamed.

El delantero mexicano no ha podido superar con totalidad la lesión muscular que lo alejó de los terrenos de juego desde el partido de la jornada 15 ante Pachuca. Inclusive, el propio ´Turco´ Mohamed confesó que estuvo a punto de iniciar la Liguilla, sin embargo, se resintió y por ello, no ha podido regresar a la actividad.

Alexis Vega es uno de los elementos más desequilibrantes que tiene el ataque de los Diablos Rojos. Durante la temporada regular el camiseta 9 del Toluca marcó cuatro anotaciones en las 13 apariciones que tuvo en la fase regular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe
Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

SLP

El Universal

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026
Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

SLP

El Universal

Chivas anuncia la incorporación de Brian Gutiérrez, proveniente del Chicago Fire, como parte de su estrategia para el próximo torneo.

Águilas UASLP se impone a Fénix
Águilas UASLP se impone a Fénix

Águilas UASLP se impone a Fénix

SLP

Romario Ventura

La UANL pega primero en la ida
La UANL pega primero en la ida

La UANL pega primero en la ida

SLP

AP

Ángel Correa aprovecha pifia de Hugo González y Tigres supera a Diablos