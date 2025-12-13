Que juegue Alexis Vega, es un volado

México.- No hay mañana, Antonio ´Turco´ Mohamed no se puede guardar nada el próximo domingo. La desventaja que tiene en el marcador obliga al Toluca a salir por todo en casa; es ahí donde vuelve a surgir el cuestionamiento que ha tenido el técnico de los escarlatas durante toda la Liguilla ¿Jugará Alexis Vega?

"Hace varios días viene entrenando (Vega), tiene muchas ganas de estar, veremos en el entrenamiento... él es el que va a decidir si va a estar o no, piensa en el equipo, quiere ayudar", comentó en la conferencia de prensa después del jugo de ida, Antonio Mohamed.

El delantero mexicano no ha podido superar con totalidad la lesión muscular que lo alejó de los terrenos de juego desde el partido de la jornada 15 ante Pachuca. Inclusive, el propio ´Turco´ Mohamed confesó que estuvo a punto de iniciar la Liguilla, sin embargo, se resintió y por ello, no ha podido regresar a la actividad.

Alexis Vega es uno de los elementos más desequilibrantes que tiene el ataque de los Diablos Rojos. Durante la temporada regular el camiseta 9 del Toluca marcó cuatro anotaciones en las 13 apariciones que tuvo en la fase regular.

