Quedan pocos lugares para octavos de final en Mundial Femenil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo Femenil continúa este domingo su actividad en búsqueda de los últimos boletos a los octavos de final.

Con una serie de partidos llenos de emoción y que tendrán en la cancha a varias figuras, que buscarán llevar a su nación a la gloria.

Por el horario en Australia y Nueva Zelanda, en México los juegos continúan siendo en las primeras horas de cada día, una situación que no impide que la afición siga los compromisos.

¿Cuáles son los partidos del domingo?

Noruega vs Filipinas

hora: 01:00 hrs

Estadio: Hindmarsh Stadium

Transmisión: Vix

Suiza vs Nueva Zelanda

Hora: 01:00 hrs

Estadio: Eden Park

Transmisión: Vix

Partido: Alemania vs Colombia

Hora: 03:30 hrs

Estadio: Dunedin Stadium

Transmisión: Vix