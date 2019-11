Quedó definida la liguilla de la Liga Tangamanga

Con el triunfo de 1 gol a 0 ante Real Madrid, el equipo Canchola se metió a la liguilla de la categoría Estepar de Liga Tangamanga Circle K de Futbol Soccer y completó las 8 escuadras que disputará el título de la temporada. La solitaria anotación en dicho encuentro fue de Alan Soria al minuto 20 de acción.

LOS 8 CALIFICADOS

1.- Montrial Servi Agua, 45 puntos; 2.- Real Madrid, 40 puntos; 3.- Lobos VM Exposi Pisos, 35 puntos; 4.- Carnicería Guadalupano, 35 puntos; 5.- Caver Garita Maquinados Hul, 33 puntos; 6.- You Mamas Gardenias China House, 32 puntos; 7.- Canchola FC, 30 puntos; 8.- Home Chevy El Molino, 29 puntos.

CAVER SUPERA A IGOPE

Caver Garita Maquinados Hul supera 6-3 a Igope, con tantos de Osvaldo Ordaz al minuto 22, Ricardo Bravo al 48, Andrés Martínez con dos a los 53 y 60, Leonel Cárdenas al 61 y Antonio Ferretiz al 83; descontaron Edson Silva al 10, Omar Torres al 73 y Eduardo Orozco al 78.

PUBLIRED LE GANA A MAQUINADOS ORTIZ

Publired FC Carrera ni se despeino para ganarle a Maquinados Ortiz en la mesa.

YOU MAMAS VENCE A GUADALUPANO

You mamas Gardenias China House le ganó a Carnicería Guadalupano por marcador de 3-2, con goles de Eduardo Bárcenas con dos a los minutos 39 y 63, uno más de Omar Flores, por perdedores autogol de Karlo Casanova y de Alejandro Rodríguez al 66.

MARSOCS JORGE VENCIÓ A LAGO ALBERTO

Por marcador de 2-0 Mariscos Jorge venció a Lago Alberto Tacos Los Güeros, con anotaciones de Miguel Ángel Ortiz Reséndiz y Francisco Javier Trujillo Restrepo a los minutos 15 y 90, de manera respectiva.

INCATSSA DERROTA A GDI

En la mesa Incatssa derrota a GSI 2-0.

LOBOS SE IMPUSO A EL MOLINO

Lobos VM Exposi Pisos se impuso a Home Chevy El Molino por marcador de 4 goles contra 2 y tantos de Israel Torres con dos a los minutos 18 y 32, Javier Segura al 64 y Víctor Guerrero al 81, por el cuadro perdedor de Jonatán Valdivia al 32 y Alan Hernández Álvarez al 72.

ENFRENTAMIENTOS DE LIGUILLA

1 vs. 8: Montrial Servi Agua vs. Home Chevy El Molino.

2 vs. 7: Real Madrid vs. Canchola FC.

3 vs. 6: Lobos VM Exposi Pisos vs. You Mamas Gardenias China House.

4 vs. 5: Carnicería Guadalupano vs. Caver Garita Maquinados Hul.