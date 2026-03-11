Querétaro recibe trofeo original de la Copa Mundial FIFA

QUERÉTARO, Qro., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles se dio la presentación del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA en el Querétaro Centro de Congresos, con la presencia del ex campeón del mundo, Vincenzo Iaquinta, campeón con Italia en 2006.

Querétaro recibe trofeo Copa Mundial FIFA

El presidente municipal, Felifer Macías, expresó que el paso de la Copa Mundial por el estado se traduce en lo que Querétaro representa para México y para el mundo. Asimismo, agregó que esto envía un mensaje de paz, de orden y de unión en torno al deporte y a la convivencia familiar, en el marco de los valores que en la entidad se inculcan como la disciplina y el trabajo en equipo.

Compromiso social y ambiental en el tour del trofeo

La gerente de Asuntos Regulatorios y Relaciones Internacionales de Coca Cola FEMSA, Lourdes Semaan, comentó que presentan con orgullo el trofeo, un emblema que inspira pasión y orgullo para millones de personas, es una experiencia única que acercamos a las familias queretanas; es un tour para refrendar el compromiso de la compañía en temas ambientales y sociales.

A decir de la directora de Comunicaciones en México de Coca Cola Company, Daniela Puerta, este evento en Querétaro tiene un simbolismo especial, porque representa un homenaje a los mexicanos que día a día luchan para hacer de México un mejor país. Igualmente señaló que el tour de la copa integra acciones de recolección y reciclaje. Añadió que el próximo mundial de fútbol será un momento histórico toda vez que unirá a tres naciones y significa la tercera ocasión que México será sede del mundial.