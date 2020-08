Quiere Van Rankin bandera de cuadros en el óvalo hidrocálido

Elliot Van Rankin, indicó que buscará la bandera a cuadros en la tercera fecha de la Nascar FedEx Challenge 2020, que se disputará, este jueves sin público en las gradas, en el Óvalo Aguascalientes México.

El piloto del auto marcado con el número 95 Seep-Ts-Agapsa recordó que en el trazado hidrocálido siempre ha tenido buenas actuaciones, quedando incluso dentro de los cinco primeros lugares en la estelar Nascar Peak México Series.

"Motivado para la carrera, es una de las pistas que más me gusta, la última vez que estuvimos ahí quedamos en el Top Five en la PEAK en 2018, me trae muy buenos recuerdos, estoy feliz de asumir este compromiso", refirió el joven piloto.

Van Rankin detalló que llega al cien por ciento en el ámbito mental y físico para el citado compromiso, tras participar en otros campeonatos nacionales del automovilismo deportivo.

Ante esto mencionó, "físicamente nos hemos preparado muy bien, porque es una prueba demandante, tuvimos preparación en la TC 2000, aunque no son los mismos coches nos ayuda a estar en el mismo deporte, estuvimos también en Querétaro, me siento listo y con las ganas de hacer una buena carrera", apuntó el capitalino.

Elliot celebró que se haya abierto un día más de prácticas para esta fecha, ya que dijo, esto se traduce en un mejor espectáculo para los televidentes de la prueba y para lograr un mejor setting de los autos.