R. Meraz, nuevo jugador del ADSL

Atlético de San Luis anunció de manera oficial la incorporación de Roberto Meraz como nuevo jugador del conjunto potosino, de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, fortaleciendo así la zona media del equipo rumbo al próximo certamen.

Meraz, mediocampista mexicano de 26 años, llega al ADSL para aportar equilibrio, orden y solidez defensiva en el mediocampo. Originario de Culiacán, Sinaloa, el futbolista se desempeña principalmente como contención, destacando por su intensidad en la recuperación del balón, disciplina táctica y capacidad para dar estabilidad al funcionamiento colectivo.

La carrera profesional de Roberto Meraz inició con Monarcas Morelia, institución en la que se formó y con la que debutó en el máximo circuito del futbol mexicano. Posteriormente, defendió los colores de Mazatlán FC, equipo en el que vivió una etapa consolidada, acumulando más de 120 partidos oficiales y seis anotaciones, cifras que reflejan su constancia y regularidad dentro de la Liga MX.

De cara al Clausura 2026, Meraz se suma al Atlético de San Luis con la misión de brindar experiencia y fortaleza en el medio campo, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema del conjunto potosino. A su llegada, el jugador manifestó su compromiso y total disposición para trabajar al máximo, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas planteadas por la institución y el plantel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí