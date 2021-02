R. Nadal fue eliminado de Grand Slam

MELBOURNE.- Rafael Nadal se presentó a su compromiso de cuartos de final del Abierto de Australia con una foja de 223-1 tras llevarse los primeros dos sets de un partido de Grand Slam.

Gracias a sus propios errores — y el arrojo de Stefanos Tsitsipas — esa marca quedó ahora en 223-2.

Un par de displicentes devoluciones por encima de la cabeza y un revés en el desempate del tercer set pusieron en marcha el desmoronamiento de Nadal, y su intento por establecer el récord histórico de 21 títulos de Grand Slam en el tenis masculino naufragó el miércoles al perder 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5 ante Tsitsipas.

"Ha sido de todo un poco. Él estuvo muy fino. Mejoró un poco en el tercer set y, tras ganarlo, se soltó y empezó a jugar a un nivel altísimo", dijo Nadal, quien interrumpió por un rato su rueda de prensa al acusar un calambre en la pierna derecha.

"Tengo que volver a casa y a entrenarme un poco mejor", añadió.

Todo parecía bastante fácil al comienzo para Nadal, hilvanando a su favor 27 puntos seguidos con su saque durante un lapso. El español también estiró a 35 su racha de sets ganados consecutivos en las grandes citas, a uno de igualar el récord de Roger Federer en la era profesional.

Nadal y Federer, por ahora, comparten el récord histórico de 20 cetros de Grand Slam.

Pero Tsitsipas nunca bajó los brazos y, tras un tiebreaker sorprendente malo de Nadal, inició su épica recuperación.

"He estado muy nervioso al comienzo, no puedo mentirles", dijo Tsitsipas, quinto cabeza de serie. "No sé bien lo que pasó tras el tercer set. Empecé a volar como un pajarito. Todo me salía. Las emociones al final son indescriptibles".

Mientras Tsitsipas desplegaba, a juicio de Nadal, "un nivel altísimo de tenis" en los últimos dos sets, el juego del español de 34 años decayó considerablemente.

Nadal cometió apenas 10 errores no forzados en los primeros dos sets, pero luego acumuló 32 en el resto del partido — 11 en el tercero, 14 en el cuarto y siete en el quinto.

La única ocasión previa que Nadal dejó escapar una ventaja de dos sets en un Slam fue en el Abierto de Estados Unidos de 2015 ante Fabio Fognini (a quien Nadal derrotó en la cuarta ronda en Melbourne Park este año).

Así que, en vez de tener a Nadal en procura de dejar atrás a Federer, Tsitsipas — un griego de 22 años con un vistoso tenis y que nunca ha alcanzado la final de un major, enfrentará a Daniil Medvedev en las semifinales el viernes.

Medvedev eliminó a su amigo Andrey Rublev, con quien ganó la Copa ATP para Rusia, y amplió su racha de victorias a 19 partidos, imponiéndose 7-5, 6-3, 6-2.

"Nunca es fácil", dijo Medvedev acerca de enfrentarse a un amigo. "Pero (...) todos somos muy competitivos. Durante el partido puedes ver que nada importa. Solo necesitas ganar".

Después del partido, Medvedev pidió a su entrenador que le masajeara el muslo izquierdo mientras estaba sentado en una silla a pie de pista antes de una entrevista para la televisión.

"Empecé a sentir calambres. El también sabía que tenía calambres", dijo Medvedev.

Esta será la tercera semifinal de un major para Medvedev, que es uno de los dos rusos presentes en esta fase en Melbourne Park. El otro es Aslan Karatsev, 114to en el ránking de la ATP y clasificado para el cuadro principal de un grande por primera vez en su carrera, que se medirá al número uno del mundo Novak Djokovic por un puesto en la final.

En el cuadro femenino, la número uno Ash Barty fue eliminada por la 25ta preclasificada Karolina Muchova, en los cuartos de final.

Muchova se impuso por 1-6, 6-3, 6-2 y alcanzó la semifinal de un Grand Slam por primera ocasión. Su triunfo con remontada puso fin al intento de Barty, de convertirse en la primera australiana en ganar el título en Melbourne desde Chris O´Neal en 1978.

"Desde luego, es descorazonador", expresó Barty. "Pero el sol saldrá mañana. Una gana o aprende. Hoy debí recorrer una gran curva de aprendizaje".

La rival de Muchova en la semifinal del jueves será Jennifer Brady, quien avanzó por segunda vez consecutiva a esas instancias en un grande.

Brady se impuso en el duelo estadounidense a Jessica Pegula, por 4-6, 6-2, 6-1.

Por momentos, Brady enfrentó frustraciones. La 22da preclasificada azotó su raqueta a la mitad del segundo set.

Pegula, quien no era preclasificada y avanzó a la tercera ronda de un major por vez primer, pareció cansarse en la recta final.

Por segunda ocasión Muchova disputaba los cuartos de final de un major. Empezó jugando mal y Barty llegó a tener ventaja de 5-0 en un tramo en el que perdió apenas seis puntos. Tras nueve games, Muchova tenía un solo tiro ganador y 18 errores no forzados.

Al inicio del segundo set, Muchova pidió una pausa que duró 10 minutos, por una lesión. Personal médico le tomó el pulso y la temperatura antes de que abandonara la cancha.

Cuando regresó, la checa jugó mucho mejor.

Las remontadas han sido clave para Muchova en este torneo. Dio la vuelta en sus primeros encuentros para ganar tras estar abajo 5-0 y 4-0.

Frente a Barty, comenzó a adelantarse para conectar tiros a ras del piso más temprano. Barty empujó detrás de la línea, se volvió indecisa y errática.

En un momento, Muchova ganó ocho de nueve games. Barty terminó con 37 errores no forzados y vio roto su saque cuatro veces en los últimos dos sets.