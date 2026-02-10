Racha de Mbappé genera dudas

MADRID.- La impresionante racha goleadora de Kylian Mbappé con el Real Madrid ha generado comparaciones con Cristiano Ronaldo.

Después de que Mbappé anotara su 23º gol en 22 partidos de La Liga española en la victoria del Madrid por 2-0 en Valencia el domingo, el entrenador Álvaro Arbeloa comentó que el delantero francés podría estar en camino de igualar los registros de Cristiano en el gigante español.

"Cristiano era algo extraterrestre, algo imposible de igualar y que nadie se podía acercar", dijo Arbeloa. "A Mbappé le queda un largo camino porque Cristiano estuvo aquí muchos años pero tiene condiciones para seguir su estela y nunca sabes si lo va a poder superar. No es fácil. Pero si alguien puede, es Kylian".

A sus 41 años, Cristiano actualmente juega en Arabia Saudí. Militó con el Madrid de 2009 a 2018, rompiendo casi todos los récords del club.

Mbappé, de 27 años, se unió al gigante español la temporada pasada y rápidamente igualó algunos de los números del astro portugués. Mbappé anotó 59 goles en 2025 para igualar el récord del club que Cristiano fijó en 2013.

En ese momento, Mbappé llamó a Cristiano su "ídolo, el mejor jugador en la historia del Real Madrid y un referente en el fútbol mundial. Es un honor para mí".

Mbappé comenzó este año en racha y con números aún mejores: nueve goles en siete partidos. Necesitó 11 partidos para alcanzar nueve goles el año pasado. Tiene 43 goles en 35 apariciones para el club y su selección esta temporada.